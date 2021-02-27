أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لم تردّ على خطاب أرسلته بلاده في مسعى لحل التوترات بشأن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية الصنع من طراز S-400.

وكرر أكار اقتراحه بشأن ما تسميه تركيا “نموذج كريت”، وقال للصحفيين يوم الجمعة إن صواريخ إس -400 يمكن استخدامها “مثل أنظمة إس -300” من قبل قبرص الجنوبية واليونان.

بعد أزمة مع تركيا في التسعينيات، سلمت قبرص لليونان أنظمة صواريخ S-300 التي اشترتها من روسيا، والتي تم وضعها بعد ذلك في جزيرة “كريت” في حالة غير نشطة، ولم يتم استخدامها إلا لأغراض التدريب العسكري فقط.

وأوضح الوزير التركي أن إس -400 هو نظام دفاعي، ويتم استخدامه عند الحاجة ضد التهديدات والخطر، وأضاف قائلاً: “إذا لم تكن هناك نوايا لمهاجمة تركيا، فلن يتم إيذاء أحد. تركيا ستستخدم إس -400 بشكل مستقل عن نظام الناتو”، على حد تعبيره.

وأضاف أن طرد الولايات المتحدة لتركيا من برنامج لبناء طائرة مقاتلة من طراز F-35 وشرائها وفرض عقوبات على صناعة الدفاع التركية كانا بمثابة أفعال “لا تليق بحليف”.