أنقرة (زمان التركية) – كشف مستشار الأمن القومي السابق جون بولتن، عن طلب مثير قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وذكر بولتن أن أردوغان طالب ترامب بإنهاء تحقيقات بنك “خلق” التركي عدة مرات وكان يطرح هذا الأمر باستمرار.

وأضاف بولتن أن قضية بنك خلق أضرت بحوار أردوغان مع ترامب خلال الآونة الأخيرة، مفيدا أن أردوغان وثق كثيرا في ترامب لإنهاء العملية القضائية الخاصة ببنك خلق المتهم بخرق العقوبات الأمريكية على إيران.

جدير بالذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سبق وأن نشرت خبرا أثار جدلا كبيرا حول محاولات تدخل أردوغان في قضية بنك خلق التركي.

وذكرت الصحيفة أن أردوغان يمارس ضغوطا مشددة على ترامب لحل القضية، وأن إدارة ترامب حاولت عرقلة رئيس دائرة الادعاء العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك والقائم على قضية بنك خلق جيفري بيرمان، غير أن بيرمان رفض إسقاط الدعوى.

هذا ويتهم الادعاء الأمريكي بنك الشعب التركي بدعم عملية خرق العقوبات الأمريكية عليها من خلال تأسيس منظومة مالية بمليارات الدولارات عبر شركات خلفي في كل من إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

صحيفة دير شبيغل الألمانية قالت إنه في حال تحقق أسوأ سيناريو فإن السلطات الأمريكية قد تفرض عقوبات بقيمة 20 مليار دولار على بنك خلق أو حذفه من المنظومة البنكية الدولية SWIFT.