أنقرة (زمان التركية) – تواصل المغنية التركية، بولنت أرسوي، إثارة الجدل بمعاطف الفرو التي ترتديها.

ومؤخرا نشرت أرسوي صورة لها وهي ترتدي معطف فرو تم تصميمه خصيصا لها باستخدام فراء “الثعلب الفضي”.

هذا وتصدرت أرسوي وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بسبب معطفها الجديد لتثير غضبا واسعا.

Bülent Ersoy’un 450 bin TL’ye aldığı bu kürk için tam “55 Gümüş Tilki” katledildi. pic.twitter.com/lYarV0fHOn — Vahşi Hayatlar (@VahsiHayatlar) February 27, 2021

وقال نشطاء إنه تم الضحية بـ 55 ثعلبا من أجل المعطف الذي بلغت تكلفته 450 ألف ليرة واستغرقت عملية إعداده نحو أربعة أشهر.