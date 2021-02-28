أنقرة (زمان التركية)- قررت السلطات في تركيا تخفيف قيود فيروس كورونا بحلول الأول من مارس، حيث سيتم فتح المطاعم والمقاهي في 5 ولايات تركية.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فإن المدن الخمسة التي سيتم فيها تخفيف إجراءات كورونا واقعة جميعها في جنوب شرق الأناضول بداية من يوم الاثنين هي “هكاري، شرناق، باتمان، موش، إغدير”.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قد أعلن أن المحافظات التي يقل فيها عدد الإصابات عن 10 لكل 100 ألف حالة تقع في الفئة الزرقاء الأقل تضررا والتي يتم خلالها السماح بتقليل إجراءات الوباء.

ووالمطاعم والمقاهي مغلقة في تركيا منذ 20 نوفمبر 2020، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وكان أصحاب المطاعم والمقاهي في تركيا الذين يخشون قرب إفلاس أنشطتهم، عبروا عن انزعاجهم من ازدواجية الحكومة في طريقة مكافحة فيروس كورونا، حيث يباح في المؤتمرات الحزبية ما لا يباح في المقاهي.

وبينما تحث حكومة العدالة والتنمية المواطنين على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي الفيروس، وتفرض إغلاقا إلزاميا على مؤسسات مثل المطاعم والمقاهي، لا يتم مراعاة أي من هذه الأمور في المؤتمرات التي يشارك بها الرئيس رجب أردوغان وقيادات حزب العدالة والتنمية.

ويوجد 4 فئات لتصنيف مستوى الإصابة بفيروس كورونا في تركيا:

الأزرق: المقاطعات التي بها أقل من 10 حالات لكل 100000 حالة معرضة لخطر منخفض.

الأصفر: المقاطعات التي بها 11-35 حالة لكل مائة ألف تعتبر متوسطة الخطورة.

البرتقالي: المقاطعات التي بها 36-100 حالة لكل 100000 حالة معرضة لخطر كبير.

الأحمر: المقاطعات التي بها أكثر من 100 حالة لكل مائة ألف معرضة لخطر كبير.