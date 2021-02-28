أنقرة (زمان التركية) – تقول معلومات إن حزبًا جديدا قد يطفو على الساحة السياسية في تركيا لمنافسة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي يتعرض لحملة عنيفة من قبل التحالف الحاكم تهدف لإضعافه وإقصائه من المشهد.

المعلومات تقول إن الحزب الكردي الجديد هدفه جذب أصوات الناخبين الأكراد الذين يحدثون فارقا في كل استحقاق انتخابي.

وقالت تقارير إن تحالف الجمهور الحاكم الساعي لإقصاء الحزب الكردي يخطط لقطع المساعدات المالية المقدمة من الحكومة أو حل الحزب بعد توجيه تهم دعم الإرهاب إليه أعضائه ونوابه.

وينظر البرلمان في الوقت الحالي رفع الحصانة عن 9 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، بطلب من وزارة العدل فيما تم فتح تحقيقات جنائية بحق نواب وأعضاء آخرين في الحزب المتهم بدعم تنظيم حزب العمل الكردستاني الانفصالي.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة جمهوريت أن الساحة السياسية في تركيا قد تشهد حزبا ديمقراطيا قادرًا على توحيد الناخبين الأكراد وعلى االنضمام إلى تحالف الجمهور بل وكسب ود والمعارضة إن استدعت الحاجة لهذا، ويقف على مسافة واضح من الإرهاب.

وحاول التحالف الحاكم المكون من حزب العدال والتنمية إقناع النخبين الكرد بأن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ليس الخيار الوحيد.

الصحيف قالت إن هناك مزاعم حول أن الحزب الجديد سيتشكل بقيادة العضو السابق بحزب الشعوب الديمقراطي، ألتان تان، أو أيهان بيلجان، رئيس بلدية كارس السابق الذي استقال من صفوف الحزب الكردي وأعلن المضي لتأسيس حزب جديد.

وتقول معلومات إن الحزب البديل لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي ينتظر منه أن يقصي حزبي المستقبل والديمقراطية والتقديم، وهو ما يعني أنه قد يعزز أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث أن حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم يستهدفان أصوات حزب العدالة والتنمية بالمنطقة ذات الغالبية الكردية وأن ظهور الحزب الجديد قد ينهي هذا الوضع.