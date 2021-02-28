أنقرة (زمان التركية)- أعلن زعيم حزب المستقبل، المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، أنه ضد إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وأكد داود أوغلو أنه ضد إغلاق كل الأحزاب، مهما كانت الآراء التي تتبناها، ومن بين هؤلاء حزب الشعوب الديمقراطي.

وأكد داود أوغلو أنه في حالة إذا ارتكب شخصا ما من داخل أي حزب جريمة، أو كان لشخص ما علاقات بتنظيمات إرهابية، فيجب معاقبة هذا الشخص على حدة.

ورفض داود أوغلو أن يكون تأسيس حزبه الجديد، خيانة لحزب العدالة والتنمية ولا مبادئه، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخصوص “الذين نزلوا من القطار”، أشعرته بالحزن والجروح العميقة.

وتقول معلومات إن حزب جديدا يجري تأسيسه ليكون بديلا عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ينتظر منه أن يقصي حزبي المستقبل والديمقراطية والتقديم، وهو ما يعني أنه قد يعزز أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث أن حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم يستهدفان أصوات حزب العدالة والتنمية بالمنطقة ذات الغالبية الكردية وأن ظهور الحزب الجديد قد ينهي هذا الوضع.

وعن استقالته من منصبه كرئيس للوزراء، قال داود أوغلو: “ترك المقعد يتطلب المزيد من الشجاعة. عندما كنت في ذروة قوتي، تركت المقعد حتى لا تتضرر البلاد”.

كما أشار داود أوغلو إلى إمكانية عقد تحالفا مع حزب العدالة والتنمية، ولكن في حالة تنازلوا توصلوا إلى المبادئ التي قالها من قبل.