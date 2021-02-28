أنقرة (زمان التركية)- احتفت صحيفة “جمهورييت” التركية بفوز فريق “جالطة سراي” التركي على نظيره أرزروم سبور بنتيجة 0/2، بهدفي اللاعب المصري مصطفى محمد.

وتحت عنوان ” جالطة سراي على أكتاف رامي السهام المصري مصطفى محمد”.

وأوضحت الصحيفة التركية أن المصري مصطفى محمد نجح في إحراز هدفي المباراة، الأول في الدقيقة 38، والثاني في الدقيقة 45.

كما أضافت الصحيفة أن جالطة سراي كان مستحوذا في المباراة بنسبة 67%.

وبهذه النتيجة يواصل جالطة سراي تربعه علىعرش الدوري التركي الممتاز بإجمالي عدد نقاط 57.

ويأتي بشيكتاش في المركز الثاني من الدوري بإجمالي نقاط 54.

أما أرضوم سبور فيأتي في المركز الـ18، بإجمالي نقاط 25.