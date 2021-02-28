أنقرة (زمان التركية)- ولدت مهنة جديدة في شوارع اسطنبول، وهي الترويج للعلامات التجارية من خلال لوحات إعلانية محمولة على الظهر.

أطلق أصدقاء الطفولة “أيوب أويانيق، سلامي تميز” شاشات إعلانية متنقلة يرتديها عدد من الشاباب خلال سيرهم في الشارع لزيادة الكفاءة في الحملات الرقمية للمعلنين والعلامات التجارية ولضمان التفاعل بين الأشخاص والعلامات التجارية.

والوظيفة الجديدة تمكن الشباب من تقاضي مكسب 300 ليرة من خلال المشي لمدة 5 ساعات في اليوم.

ويقول القائمون على المشروع إنه حاليا مقتصر على مدينة إسطنبول، ولكن سينتشر في عموم المدن التركية في وقت قريب.

وعن مشروعه يشير “أيوب أويانيق” إلى أن الناس يتوقفون وينظرون إلى الشارع ويحاولون فهم ما حدث، مضيفا أن الجميع الآن انتقل إلى عالم رقمي، وبالتالي يمكن تصميم حملات خاصة للعلامات التجارية على شاشات رقمي متنقلة، حيث يتم نشر الصور التي تطلبها العلامات التجارية على اللوحة الإعلانية، وسيكون هناك عوائد كبيرة للعلامات التجارية.

سلامي تميز، المؤسس المشارك، يقول: لوحة الإعلانات لها نظام تشغيل خاص. مقاومة للحرارة والبرودة الخارجية، وهي مناسبة للاستخدام لمدة 7-8 ساعات بفضل هيكل البطارية الخاص بها. يمكننا زيادة هذا إلى 10-12 ساعة. يمكننا التحكم في الأجهزة عن بعد بالبرنامج الذي قمنا بتطويره. بفضل الكاميرا التي سنضيفها للجهاز، سيتمكن المعلن من معرفة مكان الحقيبة.