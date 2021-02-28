أنقرة (زمان التركية)- .مع استمرار جائحة كورونا يبدو أن الموظفين تكيفوا على العمل من المنزل، حيث كشف استطلاع رأي حديث أجري في تركيا أن 62% من العاملين من المنزل “سعداء”.

استطلاع الرأي الي أجراه اتحاد أصحاب العمل في صناعة الأسمنت، مع 3265 شخص، ذكر خلاله 62 بالمائة من الموظفين أنهم راضون وسعداء عن العمل من المنزل.

كما أوضح 50 بالمائة من المشاركين أنهم يريدون العمل من المنزل بشكل دائم.

استطلاع الرأي كشف أن 76 بالمائة من أولئك الذين يعملون من المنزل أو عن بعد، يعملون أيضًا خارج ساعات العمل، لأنهم يشعرون “بالأمان والمرونة والراحة”،فيما يقول الموظفون من المكتب أنهم يشعرون “بالإرهاق والاستياء والملل”.

وقال الدكتور سردار شاردان الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل في صناعة الأسمنت، إن نتائج البحث كشفت أن العمل عن بُعد لمدة يومين في الأسبوع هو النموذج الأكثر كفاءة لكل من الموظفين والمديرين.