أنقرة (زمان التركية)- كشف استطلاع رأي أن ناخبي حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهتشلي، لا يدعمون سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاقتصادية، ويرى أغلبهم أنها “فاشلة”.

وأوضح استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “AREA” للأبحاث، أن 67.6% من ناخبي حزب الحركة القومية، يجدون أن سياسات حزب العدالة والتنمية “فاشلة”، في الوقت الذي يؤيدها 22.9% منهم فقط.

وبالنسبة لناخبي العدالة والتنمية فقد أيد 58.6% منهم السياسات الاقتصادية لرئيس حزبهم، بينما رفضها 27.3%.

ويقترب معدل التضخم النقدي في تركيا من 15 بالمئة.

كما لوحظ في استطلاع الرأي أن أكثر من 50 في المائة من المشاركين وجدوا أن نظام الحكومة الرئاسية غير ناجح، في حين أن نسبة الذين قالوا إنه “نجح” كانت 38.9 في المائة.