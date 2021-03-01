أنقرة (زمان التركية) – طور فريق من الباحثين بجامعة ليل الفرنسية اختبارا لفيروس كورونا المستجد يمكن إجراؤه باستخدام الهاتف الذكي، وتظهر نتائجه سريعا.

وتم تجربة الاختبار على 300 شخص من خلال وضع عينة المسحة على شريط متصل عبر منفذ USB يتم ربطه بالجهاز الذكي.

وأوضح الباحثون أن الاختبارات أعطت نتائج صائبة بنسبة 90 في المئة وأنهم يخططون لتجربة الاختبار على ألف شخص خلال شهر مارس/ آذار الجاري.

ولعل أبرز ما يميز هذا الاختبار، الذي يتم باستخدام الهاتف الذكي، أنه يعطي النتيجة خلال 10 دقائق فقط.

ومن المنتظر أن يتم استخدام الاختبار بالمستشفيات أولا من ثم طرحه للعامة فيما بعد.

وفي تصريحاته حول الأمر أفاد عضو المجموعة العلمية ويدعى ديفيد ديفوس أن الهدف من هذا الاختبار هو إعداد اختبار قادر على تشخيص الحالات بشكل سريع ويمكنهم طرحه بوحدات الطوارئ بالمستشفيات بشكل سريع خلال الأسابيع القادمة.

وذكر أن: “الموجة الأولى من الفيروس أسفرت عن كارثة بالمستشفيات، لأن الفيروس أصاب الكثير من الأشخاص بدون أن يدركوا هذا. ما نسعى له لاحقا هو طرح الاختبار للصيادلة والممارسين العامين والعاملين بدور رعاية المسنين”.