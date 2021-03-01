أنقرة (زمان التركية) – سجل مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول، زيادة شهرية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بنحو 1.48 في المئة، بينما ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنحو 0.36 في المئة.

وتشير بيانات غرفة إسطنبول التجارية إلى زيادة سنوية في أسعار التجزئة بنحو 15.45 في المئة، وزيادة سنوية في أسعار الجملة بنحو 16.15 في المئة.

وجاءت نسبة الزيادة في السلع والخدمات على صعيد التجزئة على النحو التالي:

– نفقات الصحة والعناية الشخصية 3 في المئة

– نفقات المسكن 2.35 في المئة

– النفقات الغذائية 1.69 في المئة

– نفقات الملابس 0.37 في المئة

– نفقات مستلزمات المنزل 0.08 في المئة

وعلى صعيد أسعار التجزئة أيضا تراجعت نفقات الخدمات الثقافية والترفيهية والتعليمية بنحو 0.03 في المئة، كما تراجعت نفقات النقل والاتصالات بنحو 0.02 في المئة.

ولم تسجل أسعار النفقات الأخرى أي تغيير.

وجاءت نسبة الزيادة في السلع والخدمات على صعيد الجملة على النحو التالي:

– المعادن 6.09 في المئة

– المواد الكيماوية 4.33 في المئة

– مستلزمات البناء 2.04 في المئة

– المنسوجات 0.19 في المئة

– الطاقة والمحروقات 0.04 في المئة.

هذا وتراجعت أسعار المستلزمات الغذائية على صعيد الجملة بنحو 0.94 في المئة.