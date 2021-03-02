أنقرة (زمان التركية)- اتبع مليح بولو رئيس جامعة البوسفور الجديد، الطريقة ذاتها التي عينه بها الرئيس رجب أردوغان، والتي شهدت اعتراضا كبيرا في الوسط الأكاديمي.

أقدم رئيس جامعة البسفور على تعيين رئيس لمعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة بقرار مباشر دون الرجوع إلى مجلس الجامعة.

وعُين الفيزيائي ناجي إنجي رئيسا بالوكلة لمعهد العلوم الاجتماعية الذي ينسق برامج الدراسات العليا والأطروحات في العلوم الاجتماعية مثل علم الاجتماع والعلوم السياسية والتاريخ وعلم النفس.

يأتي ذلك بعد أن كان يتم تحديد أعضاء هيئة التدريس، الذين سيشغلون مناصب أكاديمية وإدارية في جامعة البوسفور، بما في ذلك مديريات المعهد حتى الآن، من خلال اختيار أعضاء هيئة التدريس ذوي الصلة مع تصويت مغلق، ويتم تعيين الأفراد المختارين من قبل الإدارة العليا بالجامعة.

وشهدت الأسابيع الماضي فعاليات احتجاجابة نظمها طلاب وأكاديميون في جامعة البسفور احتجاجا على تعيين رئيس للبسفور من خارج الجامعة، واعتبروا القرار الرئاسي بمثابة فرض وصاية على الجامعة.