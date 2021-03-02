أنقرة (زمان التركية)- قدمت جمعية تركية طلبا إلى منظمة اليونسكو طلبا لضم بحيرة “سالدا” في منطقة ياشيلوفا بولاية بوردور التركية لقائمة “التراث الطبيعي العالمي”.

وفي الطلب الذي قدمته “جمعية الحفاظ على بحيرة سالدا”، تم التأكيد على ضرورة حماية بحيرة سالدا، وتم الإشارة إلى أن البحيرة مهمة من الناحيتين البيئية والعلمية.

وأكدت الجمعية على الأهمية التي أعطتها وكالة ناسا والعلماء لبحيرة سالدا، بسبب التشابه مع حفرة جيزيرو على المريخ.

وذكرت الجمعية أنه بالإضافة إلى الثراء البيئي للبحيرة، فقد ذكر أن نوعين من أصل 301 نوعًا من النباتات المائية والبرية مستوطنان في البحيرة وفق دراسة أجريت عام 2013، وأن 75 نوعًا من 110 نوعًا من الطيور في المنطقة تخضع للحماية بموجب اتفاقية برن.

وأدلى عثمان شيكر، رئيس جمعية الحفاظ على بحيرة سالدا، ببيان بخصوص طلبهم إلى اليونسكو لاعتبار بحيرة سالدا “تراثًا طبيعيًا عالميًا”. شيكر قال: بحيرة سالدا هي حوض مغلق. لقد خلق هذا الحوض المغلق بنية بيئية فريدة من نوعها. لا يمكن إزالة التلوث الذي يدخلها مرة أخرى، وبمجرد تلوثها لا يمكن تنظيفها. في بحيرة سالدا، لا تزال الأحداث التي حدثت أثناء تكوين الكائنات الحية في العالم قبل 4 مليارات عام مستمرة. الكائنات وحيدة الخلية فيه لا تزال تتشكل. تتكون الكثبان البيضاء المحيطة من مخلوقات وحيدة الخلية أو أحافير.