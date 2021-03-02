عمان (زمان التركية)ـ إذا كنت تحاول التخلص من الدهون وتخفيف وزنك، هناك مشروبات يوصى بدمجها ضمن نظامك الغذائي، حيث تكون فعالة عند اتباع نمط حياة صحي، في المساعدة على حرق الدهون وبالتاليخسارة الوزن.

تشمل هذه المشروبات الشاي الأخضر والقهوة التي بمقدورها أن تعزز عملية الأيض، تقلل من الجوع، وبالتالي تحفزك على فقدان الوزن.

إليك 6 مشروبات يوصى أن تدمجها ضمن نظامك الغذائي إذا كنت تحاول التخلص من الدهون وترغب بالتمتع بصحة جيدة:

1- الماء

لطالما سمعت ان الماء هو الأفضل لصحتك، لكن هل كنت تعلم أنه يساعدك في التخلص من الدهون؟

يمكن أن يساعد، شرب المزيد من الماء، على حرق السعرات الحرارية وتقليل تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

إن شرب المزيد من الماء قد يساعدك في تخفيف وزنك، إذ يمكنه إبقائك ممتلئا بين الوجبات وبالتالي يزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

تشير الأبحاث إلى أن تناول الماء قبل وجبات الطعام يمكن أن يساعدك عند محاولة تقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

2- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة المفيدة والمغذيات القوية الأخرى، ويعتبر أيضا واحدا من أكثر المشروبات فعالية لفقدان الوزن.

تبين أن شرب الشاي الأخضر يقلل من وزن الجسم والدهون عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتشجيع فقدان الدهون.

ويعود ذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من الكاتيكين ومضادات الأكسدة التي قد تزيد من حرق الدهون وتعزز عملية الأيض.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على مادة الكافيين، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز فقدان الوزن عن طريق زيادة مستويات الطاقة وتحسين الأداء أثناء ممارسة الرياضة.

3- الشاي الأسود

مثل الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأسود على مركبات قد تحفز فقدان الوزن.

الشاي الأسود هو نوع من الشاي الذي خضع لمزيد من الأكسدة أكثر من غيره، مما أدى إلى نكهة أقوى ولون أغمق.

الشاي الأسود يحتوي على نسبة عالية من البوليفينول، بما في ذلك مجموعة من مركبات البوليفينول تسمى الفلافونويد. البوليفينول من مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل وزن الجسم.

وقد أظهرت الدراسات أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأسود تعزز فقدان الوزن عن طريق الحد من السعرات الحرارية، وتحفز تفكك الدهون وتعزز نمو البكتيريا في الأمعاء.

4- القهوة

تحتوي القهوة على مادة الكافيين، وهي مادة تعمل كمنشط في الجسم وتزيد من مستويات الطاقة وتحسن المزاج، وقد تساهم أيضا تخفيف الوزن.

يمكن أن تقلل القهوة من استهلاك الطاقة وتعزز عملية الأيض، وتقلل تناول السعرات الحرارية وتحفز حرق الدهون.

وقد يساهم شرب القهوة وقت في الحفاظ على فقدان الوزن مع مرور الوقت.

5- الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل على شكل توابل لإضافة نكهة إلى الأطباق وكعلاج عشبي لعدد من الحالات مثل الغثيان ونزلات البرد والتهاب المفاصل، وقد أظهرت الدراسات أن لها تأثير على فقدان الوزن.

ووجد ان مسحوق الزنجبيل المذابة في الماء الساخن يساعد أيضًا على تقليل الشهية ويشجع الامتلاء، يزيد من عملية الأيض، وهو أمر جيد عندما ترغب في التخلص من الدهون.

6- خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الخليك، وهو مركب قد يحفز فقدان الوزن عن طريق خفض مستويات الأنسولين، ويحسن التمثيل الغذائي، ويقلل الشهية ويحرق الدهون.

كما انه يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يمكن أن يمنع زيادة الوزن ويقلل تراكم الدهون في البطن والكبد.

بالاضافة الى انه يعمل على إبطاء عملية إفراغ المعدة، مما يساعد على إبقائك ممتلئاً لفترة أطول من الوقت وقد يقلل من إفراطك في تناول الطعام.

على الرغم من الحاجة لمزيد من الأبحاث حول مخاطر وفوائد خل التفاح، فإن استهلاك كمية صغيرة يوميًا قد يشجع على إنقاص الوزن.