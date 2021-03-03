أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت معدلات التضخم في تركيا لتسجل 15.61 في المئة على الصعيد السنوي لتبلغ بهذا أعلى معدلات تضخم في شهر فبراير/ شباط خلال العشر سنوات الأخيرة.

وكان معدل التضخم في تركيا سجل 14.60% في نهاية ديسمبر الماضي.

كشفت هيئة الإحصاء التركية أن معدلات التضخم في فبراير/ شباط المنصرم ارتفعت بنحو 0.91 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 2.60 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 15.61 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 12.81 في المئة مقارنة بمتوسط الإثني عشر الأخيرة.

وأضافت هيئة الإحصاء التركية في بيانها أن الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعا منخفضا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي تضمنت التعليم بزيادة بلغت 6.13 في المئة والملابس والأحذية بزيادة بلغت 6.31 في المئة والاتصالات بزيادة بلغت 7.15 في المئة.

وفي المقابل تضمنت قائمة الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي كل من مستلزمات المنزل بزيادة بلغت 23.74 في المئة والنقل بزيادة بلغت 22.47 في المئة والسلع والخدمات المختلفة بزيادة بلغت 20.61 في المئة.

وسجلت السلع والخدمات المختلفة أكبر تراجعا على الصعيد الشهري بنسبة تراجع بلغت 2.32 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر تضمنت قائمة الخدمات والسلع التي سجلت تراجعا خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم كل من الخدمات الثقافية والترفيهية بواقع 0.98 في المئة والملابس والأحذية بواقع 0.93 في المئة.

وعلى صعيد الخدمات والسلع التي سجلت ارتفاعا خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم ارتفعت الخدمات الصحية بنحو 3 في المئة والأغذية والمشروبات الغير كحولية بنحو 2.57 في المئة والفنادق والمطاعم بنحو 1.32 في المئة.