أنقرة (زمان التركية) – أجلت محكمة تركية نظر دعوى قضائية ضد مغني تركي، بتهمة إهانة الرئيس، بعد أن رفضت السلطات الألمانية إخضاعه للاستجواب.

الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية في بويوك شكمجه أجلت نظر جلسة الدعوى القضائية التي يحاكم خلالها الفنان الكردي فرحات تونج بتهم “إهانة الرئيس” و”تحريض الشعب على الكراهية والعداء” بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن التغريدة محط الدعوى القضائية كانت تتضمن انتقادات تونش للاستفتاء الدستورية الذي شهدته تركيا من أجل إقرار النظام الرئاسي.

وقضت المحكمة بإرجاء الجلسة، التي تابعها المحامي فؤاد محمد أوغلو، إلى 22 سبتمبر/ أيلول القادم لانتظار تنفيذ حكم القبض على تونش.

ورفضت ألمانيا تنفيذ قرار المحكمة التركية الصادر خلال الجلسات السابقة بالحصول على إفادة تونش بالإنابة.

وذكر موقع Bianet أن نيابة دارمشتات الألمانية رفضت طلب القنصلية التركية في فرانكفورت وأعادت الملف إلى تركيا.

وأوضحت نيابة دارمشتات في وثيقة تسلمتها المحكمة أنه لن يتم تنفيذ طلب التعاون القضائي بسبب معارضة الاتهام للنظام الدستوري للجمهورية الألمانية الفدرالية بموجب المادة 2ب من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائية نظرا لكون حق حرية التعبير عن الرأي حق أساسي يكفله الدستور الألماني.

وكانت نيابة دارمشتات رفضت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استنادا إلى السبب نفسه طلب أخذ إفادة تونش داخل ألمانيا في إطار محاكمته بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي على خلفية ثمان تغريدات نشرها أثناء عملية “غصن الزيتون” العسكرية التركية للسيطرة على عفرين السورية عام 2018.

يذكر أنه سبق الحكم على تونجالي في يونيو 2012 بالسجن سنتين لاتهامات تتعلق بالإرهاب لكن في 20 ديسمبر 2012 تم تحويل الحكم إلى حظر لمدة ثلاث سنوات.

وفي 25 سبتمبر 2018 حكم عليه بالسجن سنة و11 شهرا و11 يوما في بتهمة الدعاية الإرهاب بسبب تغريداته خلال احتجاجات كوباني عام 2014.

في مارس 2019، أعلن فرحات تونج على تويتر أنه سيغادر تركيا بسبب الملاحقة القانونية المستمرة ضده.

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