أنقرة (زمان التركية)- حصل اللاعب المصري، مصطفى محمد، على أول بطاقة حمراء له، خلال مواجهة فريقه جالطة سراي مع أنقرة جوتشو بالجولة 28 من منافسات الدوري التركي.

وتلقى مصطفى محمد، طردًا مباشرًا في الدقيقة 57 من عمر المباراة، عند استلامه الكرة بعد ضربة بالكوع في وجه إبراهيم أكتا لاعب الفريق المنافس.

ولم يتردد الحكم، في إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب المصري ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين، وانتهت 2 – 1 لصالح فريق أنقرة جوتشو، وحرمان جالاتا سراي من مشاركة مصطفى محمد في الجولة المقبلة بالدوري.

وتألق مصطفى محمد، مع جالاتا سراي منذ انضمامه، معارًا من الزمالك المصري، وأحرز 6 أهداف خلال 7 مباريات بقميص الفريق.

وقالت تقارير رياضية مصرية، إن اللاعب مصطفى محمد، تفوق على كل من محمد صلاح وصلاح سليم أشهر لاعبين مصريين احترفا في الدوري الأوروبي