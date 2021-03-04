القاهرة (زمان التركية)ــ نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اللواء أركان حرب كمال عامر، ووصفه بالقائد والمعلم.

واللواء كمال عامر الذي وافته المنية اليوم شغل عدة مناصب منها قائد الجيش الثالث الميداني ومدير المخابرات الحربية.

وقال الرئيس المصري في تغريد عبر تويتر “فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب”.

أضاف السيسي “كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان”.

لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.

اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 4, 2021

وكان اللواء كمال عامر يتولي منصب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن اللواء كمال عامر توفي متأثرًا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا.