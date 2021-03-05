أنقرة (زمان التركية ) – أفادت تقارير صحفية تركية، بأن رئيس نادي غلطة سراي لكرة القدم، مصطفى جنكيز، اجتمع أمس الخميس، مع رئيس الاتحاد التركي، نهاد أوزدمير، وناقش معه إمكانية إلغاء طرد المصري مصطفى محمد.

وتلقى المهاجم مصطفى محمد بطاقة حمراء في الدقيقة 57 من عمر مباراة فريقه أمام مضيفه أنقرة غوجو (1-2) أمس الأربعاء، بعدما تعدى بمرفقه على وجه إبراهيم أكتا لاعب الخصم، كما شهد اللقاء احتساب ركلة جزاء ضد غلطة سراي، وجاء منها الهدف الأول.

وأكد موقع “Akasm” التركي، أن اليوم كان هناك اجتماعا بين مصطفى جنكيز ونهاد أوزدمير في مقر الاتحاد التركي لكرة القدم، لتنسيق بعض الأمور الخاصة بمشاركة الفرق في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد الموقع بأن الاجتماع استمر لمدة ساعة تقريبا، واشتكى جنكيز حكم مباراة غلطة سراي وأنقرة غوجو، وأكد أن فريقه تعرض للظلم خلال المواجهة.

وشدد رئيس غلطة سراي، على أن فريقه لا يستطيع المنافسة في ظل هذه الأوضاع، بعد ركلة الجزاء التي احتسبت لأنقرة غوجو وطرد المهاجم المصري.

وأشارت التقارير، إلى أن مصطفى جنكيز أكد لرئيس الاتحاد التركي أن غلطة سراي سيتقدم باستئناف على طرد مصطفى محمد من أجل إلغاء القرار.

وكانت تقارير صحيفة “Takvim” التركية، أفادت بأن غلطة سراي طالب الاتحاد التركي بالفعل بإلغاء طرد مصطفى محمد، قبل الإعلان عن العقوبة غدا الجمعة.

يذكر أن مصطفى محمد (23 عاما) انضم إلى صفوف غلطة سراي مؤخرا، وتمكن خلال 5 مباريات من تسجيل 5 أهداف في الدوري، قبل أن يخرج مطرودا بعد أقل من ساعة في المباراة السادسة.

كما سجل المهاجم المصري هدفا في المباراة الوحيدة التي لعبها ضمن مسابقة الكأس، ضد ألانيا سبور، والتي انتهت بخروج فريقه من البطولة.