بغداد (زمان التركية) – أفاد مراسلون، بوصول البابا فرنسيس إلى العاصمة العراقية بغداد في أول زيارة رسمية لبابا الفاتكان إلى العراق، فيما أشار إلى مغادرته المطار للقاء الرئيس العراقي برهم صالح.

وسيلتقي البابا بعد نصف ساعة من الآن الرئيس العراقي في قصر السلام داخل المنطقة الخضراء الحكومية.

وقال مراسلنا إن “الآلاف تواجدوا على الطريق المؤدي من مطار بغداد إلى القصر الذي سيلتقي فيه الرئيس العراقي ترحيبا بأول زيارة بابوية للعراق”.

وفي وقت سابق من اليوم، هبطت طائرة البابا فرنسيس في مطار بغداد الدولي، وكان في استقباله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.