أنقرة (زمان التركية) – شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة في صلاة جنازة العسكريين الـ 11 الذين قتلوا جراء تحطم مروحيتهم العسكرية أمس الخميس.

وشارك الرئيس التركي أردوغان في صلاة الجنازة التي أقيمت عقب صلاة الجمعة، في مسجد أحمد حمدي آقسكي، بالعاصمة أنقرة.

وفي كلمة له عقب صلاة الجنازة، “تمنى الرئيس أردوغان، من الله الرحمة لضحايا الحادث الأليم، والصبر والسلوان لذويهم”، وفقا لوكالة “الأناضول”.

واستشهد الرئيس التركي بالآية الكريمة: “ولا تقولوا لمن يقتل في سَبيل الله أمواتٌ بل أحياءٌ ولكن لا تشعرون”.

كما تقدم بالتعازي لذوي القتلى المشاركين في المراسم.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء رحلتها من ولاية “بينغول” إلى “بيتليس”، ما أسفر عن مقتل 11 عسكريا، وإصابة اثنين آخرين يواصلان علاجهما بالمستشفى، وحالتهما مستقرة.

وأرجع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الحادث استنادا لمعلومات أولية، وشهود عيان، “للأحوال الجوية التي تغيرت بشكل مفاجئ”.