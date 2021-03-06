أنقرة (زمان التركي)ــ أعلنت بلغاريا اعتقال 35 طالب لجوء، قدموا من تركيا أغلبهم من العرب وترحيلهم.

وقالت قوات حرس الحدود في البلغارية إنه تم القبض على 35 طالب لجوء، عبروا من ولاية كيركلاريلي الحدودية التركية، وسيعادون إلى تركيا مجددا.

توصلت فرق قيادة الدرك الإقليمية إلى معلومات تفيد بوجود لاجئين في قريتي أحمدلر وتاتليبينار في منطقة كوفجاز بالقرب على الحدود البلغارية مع تركيا.

وألقي القبض على 35 لاجئًا من العراق وأفغانستان وباكستان وسوريا وفلسطين.

من جنبها أعلنت تركيا نقل طالبي اللجوء، الذين تم فحصهم في مستشفى كيركلاريلي للتدريب والبحوث، إلى قيادة الدرك الإقليمي وتسليمهم إلى مركز الترحيل في منطقة Pehlivanköy.

وتشتكي عدد من الدول المجاورة لتركيا من تساهل السلطات التركية مع المهاجرين الراغبين في عبور الحدود إلى دول أخرى.