أنقرة (زمان التركية)- نفت تركيا أن يكون تحطم المروحية العسكرية في ولاية بيتليس بسبب هجوم إرهابي.

وقالت وزارة الدفاع اليوم السبت إن سبب تحطم المروحية العسكرية في منطقة تاتفان وقع نتيجة للتغير المفاجئ في الأحوال الجوية، وذلك وفقًا للتحقيقات الأولية.

وجاء في بيان الوزارة: بعد “الفحوصات الأولى التي تم إجراؤها بعد تحطم مروحية من طراز كوغار والتابعة لقيادة القوات البرية في منطقة تاتفان في بيتليس؛ لم يتم العثور على علامات انفجار أو احتراق في منطقة الحطام”.

أضاف البيان “في ضوء المعلومات الأولية، يُعتبر أن الحادث وقع بسبب الظروف الجوية السيئة التي ظهرت نتيجة التغير المفاجئ في الأحوال الجوية في المنطقة”.

وجراء الحادث توفي 11 عسكريا، وشيعت جنازاتهم اليوم السبت، فيما يرقد حاليا مصابين اثنين في المستشفى على قيد الحياة بعد أن فقد اثنين آخرين حياتهما قبل ساعات بالمستشفى.

وأعلنت تركيا يوم الخميس تحطم طائرة عسكرية تقل على متنها 13 عسكريا كانت متجهة من ولاية بينغول إلى منطقة تاتفان في ولايىة بدليس.