أنقرة (زمان التركية)- أصيب رئيس هيئة الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، بفيروس كورونا المستجد المتفشي في البلاد.

أرباش أعلن نبأ إصابته بنفسه من خلال تغريدة على تويتر، وقال إن حالته الصحية جيدة، طالبا من الناس الدعاء له بالشفاء.

وجاء نص التدوينة التي نشرها أرباش، كما يلي: “اختبار Kovid-19 الذي أجريته بالأمس كان إيجابيًا. الحمد لله، حالتي العامة جيدة. أنا أستريح الآن. إن شاء الله سأتغلب عليه؛ أنتظر دعائكم. أود أن أشكر الجميع الذين نقلوا تمنياتهم بالشفاء لي، أتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل من الله “.

ولم يحضر رئيس الشؤون الدينية علي أرباش مراسم تشييع الجنازة التي أقيمت في مسجد أحمد حمدي أقسيكي في أنقرة أمس، لـ 11 جنديًا فقدوا حياتهم في حداث تحطم طائرة عسكرية في ولاية بتليس.