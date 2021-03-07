نيويورك (زمان التركية)- حلول اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق غدا الاثنين، تم تنظيم احتجاجات لافتة في ساحة “تايمز” بنيويورك، وفي 40 مدينة أمريكية أخرى.

المحتجون في ساحة “تايمز” التي تعد قلب ولاية نيويورك الأمريكية، نددوا باعتقال ما يقرب من 5000 امرأة في تركيا لأسباب سياسية. وتم رفع لافتات وصور السجينات الأتراك.

وتنتمي أغلب المعتقلات في تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة لحركة الخدمة ولحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وبسبب عدم السماح إلا بعدد محدود للمتظاهرين بالتواجد في ساحة “تايمز” مراعاة لإجراءات فيروس كورونا، تم تنظيم وقفات احتجاجية أخرى في 40 مدينة أمريكية، وفي ساحات ذات أهمية رمزية.

ويطالب النشطاء، الذين سيحاولون إسماع أصواتهم طوال اليوم خلال الاحتجاجات بشأن انتهاكات الحقوق ضد المرأة، بالإفراج عن ما يقرب من 5000 امرأة وأطفالهن من السجناء السياسيين.

وتتزايد الانتهاكات الحقوقية التي تُرتكب بحق النساء في ظل نظام أردوغان مع مرور كل يوم، ومن بين 62669 سجينًا سياسيًا، لا يزال ما يقرب من 5000 امرأة و 780 طفلًا يتعرضون للاضطهاد مع أمهاتهم.

إن الظلم الذي تتعرض له المرأة في تركيا لا يقتصر فقط على الحياة السياسية. لقد تضاعف قتل الإناث ثلاث مرات في السنوات الأخيرة. قُتلت 300 امرأة في عام 2020 وحده.