أنقرة (زمان التركية)- انتقد حزب الديمقراطية والتقدم، استيراد تركيا أجزاء كبيرة من مكونات العلف الحيواني المعدلة وراثيا.

بيرول أيدمير رئيس السياسات القطاعية في الحزب وجه انتقادات لمجلس السلامة الحيوية في وزارة الزراعة الذي سمح باستخدام بعض أصناف فول الصويا والذرة المحتوية المعدلة وراثيًا.

أيدمير الذي أوضح أن 45 بالمئة من العلف الحيواني في تركيا مستورد، أكد أن نسبة الحبوب المعدلة وراثيًا التي تم استيرادها والسماح باستخدامها في الأعلاف من قبل لجنة السلامة الحيوية وصل مؤخرًا إلى 39 بالمئة وأن 36 من هذه المنتجات (13 فول صويا، 23 ذرة) تم استخدامها في صناعة الأعلاف.

وتابع أيدمير: “على الرغم من أن زراعة وإنتاج واستخدام المنتجات المحتوية على مواد معدلة وراثيًا في غذاء الإنسان محظورة تمامًا في بلدنا، فإن عمليات التفتيش التي أجرتها وزارة الزراعة تظهر أن الوضع متناقض وخطير. إن السياسات الزراعية غير الملائمة والتي لا يمكن التنبؤ بها نتيجة الإدارة السيئة، جعلتنا نعتمد على الواردات لبعض المنتجات الزراعية مثل فول الصويا والذرة. من ناحية أخرى، فإن الأفكار الشعبوية وغير العلمية التي لا أساس لها من الصحة حول البذور المعدلة وراثيًا، والتي يشعر المستهلكون بحساسية شديدة تجاهها، تستقطب القضية وتدفع العملية إلى طريق مسدود”.

كما أشار أيدمير إلى أنه نظرًا لتزايد حصة المنتجات المعدلة وراثيًا عالية الإنتاجية في الإنتاج الزراعي العالمي والتجارة، أصبحت المنتجات المعدلة وراثيًا حقيقة واقعة. بينما فقط الذرة وفول الصويا لديهم تصاريح استيراد في بلدنا؛ تستخدم بذور الحبوب المعدلة وراثيًا في جميع أنحاء العالم في المنتجات الزراعية مثل بنجر السكر والأرز والكانولا والقطن.

وأخيرا قال أيدمير إنه ومع ذلك، على الرغم من الأبحاث، لا يزال من غير المعروف تمامًا كيف سيؤثر استهلاك البذور المعدلة وراثيًا، التي تقلل من استخدام المبيدات وتوفر الكفاءة، على المدى الطويل