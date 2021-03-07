عمان (زمان التركية)ــ تساهم بعض العادات اليومية في زيادة حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ولذلك يجب الحرص على ممارستها يومياً مع اتباع الحمية الغذائية الصحية.

ما نمارسه يومياً في حياتنا، يؤثر على الصحة والوزن، ولذلك فإن العادات اليومية التي نقوم بها، يمكن أن يكون لها دوراً كبيراً في التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون بصورة أفضل.

إليك أبرز العادات اليومية التي تساعد في فقدان الوزن.

1-الحصول على قسط كاف من النوم

قد يساعدك النوم في وقت مبكر قليلاً والإستيقاظ مبكراً في خسارة الوزن الزائد.

حيث أن الحصول على قسط كاف من النوم جيداً وعدم السهر، يحسن عملية الأيض بالجسم، والتي تساهم في حرق الدهون.

كما أن النوم مبكراً سيجعلك تتخلى عن تناول الطعام في وقت متأخر وتشعر بالجوع ليلاً، وهو الأمر الأكثر سوءاً للدهون.

2-تناول وجبة الإفطار

إن التخلي عن وقت الإفطار يسبب الشعور بالجوع على مدار اليوم وبالتالي تناول المزيد من الأطعمة في أوقات مختلفة.

كما أن لوجبة الإفطار دوراً هاماً في زيادة عملية الحرق، فالجسم يحتاج إلى الطعام الصحي الذي يساعده في التخلص من الدهون وعدم تراكمها.

وينصح بتناول وجبة الإفطار في الساعة التاسعة صباحاً لمزيد من الفائدة.

ليست وجبة الإفطار وحدها التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد، بل يجب الإنتظام بتناول وجبتي الغداء والعشاء أيضاً في موعد ثابت يومياً، واختيار الأطعمة الصحية الخالية من الدهون والسكريات، على ألا تتأخر وجبة العشاء عن الساعة السابعة مساءاً.

3-التعرض لأشعة الشمس

خلال فترة الصباح، يجب التعرض لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة يومياً، فهناك علاقة وطيدة بين أشعة الشمس وحرق الدهون.

حيث أن أشعة الشمس هي أفضل طريقة للحصول على حاجة الجسم من فيتامين د، والذي له دوراً في التخلص من الوزن الزائد.

4-شرب الكثير من الماء

إن بدء اليوم بكوب أو كوبين من الماء هو وسيلة لتعزيز فقدان الوزن.

يمكن أن يساعد الماء في زيادة القدرة على الحركة والنشاط، وبالتالي عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم.

كما أن الماء يساعد في تخليص الجسم من السموم التي تعيق عملية حرق الدهون.

أيضاً للماء دوراً كبيراً في تحسين وظائف مختلف أجزاء الجسم بما فيها عملية الأيض.

ولا يجب أن يقتصر شرب الماء على الصباح، بل ينبغي تناولها على مدار اليوم في أوقات مختلفة.

5-ممارسة التمارين الرياضية

يدرك جميع الأشخاص أهمية الرياضة في فقدان الوزن، ولكن كثير منهم لا يقوموا بتطبيق هذا الأمر.

فالرياضة تعزز الحرق وخاصةً في حالة اتباع حمية غذائية، فيجب الإنتظام على ممارستها يومياً ولمدة 30 دقيقة على الأقل.

ينصح باختيار التمارين الرياضية التي تساعد في حرق الدهون بالمنطقة التي تتكدس فيها.

فعلى سبيل المثال، يجب ممارسة تمارين البطن إذا كانت الدهون متكدسة بمنطقة البطن.

كما أن رياضة المشي أو الجري من الممارسات التي تساعد في حرق الدهون بمختلف مناطق الجسم.

6-تناول الطعام بالمنزل

لا يمكن التخلص من الوزن الزائد عن طريق تناول الطعام خارج المنزل، حيث أن المطاعم تضيف مواد دهنية في مختلف الأطعمة، ونادراً ما تكون صحية وخالية من الدهون.

أما الطعام المطهو في المنزل، فيمكن أن نتحكم فيه ونجعله صحي ومناسب للحمية الغذائية.

يجب اختيار الأطعمة الصحية التي يحتاجها الجسم، وتناولها بكميات مناسبة مثل البروتين والخضروات، مع الحصول على العناصر الأخرى بكميات قليلة مثل النشويات والكربوهيدرات.

أيضاً يجب الحرص على تناول الفاكهة المتنوعة بين الوجبات، ويفضل عدم الإفراط من الفواكه الغنية بكميات كبيرة من السكريات.

7-ممارسة الأنشطة المختلفة

إن الإعتياد على ممارسة الأنشطة المفضلة يومياً سيضمن لك الحركة التي يحتاجها الجسم لحرق الدهون.

ولذلك ينبغي تخصيص وقت لممارسة الأنشطة المفضلة مثل كرة القدم أو تسلق الجبال أو الألعاب الحركية المختلفة.

حيث أن الجلوس لفترة طويلة أمام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، سيعيق عملية فقدان الوزن وحرق الدهون، بل ويسبب آلام في مختلف أجزاء الجسم والإصابة بالسمنة.