أنقرة (زمان التركية)- تعادل فريق جالطة سراي التركي مع نظيره سيفاسبور بهدفين.

والمباراة التي تمت خلال الأسبوع الـ29 من الدوري التركي الممتاز، حصل خلالها لاعب سيفاس سبور “جراديل” على كارت أحمر.

وسجل هدفي جالطة سراي “راداميل فالكاو” في الدقيقتين الـ14، الـ68.

أما الهدف الأول لسيفاسبور فسجله ماكس غراديل في الدقيقة 9، والهدف الثاني سجله تايلر بويد في الدقيقة 38.

وبهذه النتيجة يحتل جالطة سراي المركز الثاني من الدوري التركي الممتاز، بإجمالي نقاط 58.

أما سيفاسبور فيأتي في المركز الـ11، بإجمالي نقاط 34.

ويتصدر الدوري التركي فريق بشيكتاش بإجمالي 60 نقطة.