أنقرة (زمان التركية)- مكنت الأموال التي ادخرتها سيدة تركية، من خلال بيع الزهور ابنتها من الالتحاق بجامعة أكسفورد البريطانية.

جولساران بوزقورت بدأت بيع الزهور في المقابر منذ 15 عاما، ومن خلال الأموال التي ادخرتها جعلت ابنتها تدرس في واحدة من أعرق الجامعات في العالم، وهي جامعة أكسفورد.

ولدى بوزقورت (57 عاما) التي تسكن في ولاية هاطاي التركية، ابن آخر أكمل تعليمه الجامعي حديثا.

وتقول بوزقورت عن قصة كفاحها: “زوجي يعمل يوما بيوم، ولا يوجد عمل دائم له، لذلك أحيانا يقوم بمساعدتي في بيع الورود في المقابر. وأنا من خلال الأموال التي أجنيها من هنا، جعلت أولادي يدرسون في الجامعات وأساهم في مصاريف المنزل.

وأكدت بورقورت أن المرأة تستطيع العمل وإظهار مثال للتضحية، متابعة: “العمل ليس عارًا، إنه عار أن تكون محتاجًا. يجب أن يكون اليوم العالمي للمرأة كل يوم وليس يومًا، ويجب أن يكون الحب والاحترام تجاهن كل يوم. يوم مرأة عالمي سعيد لجميع النساء”.