أنقرة (زمان التركية) – أقدم طاقم الرحلة الجوية المتجهة من مدينة فلاديفوستوك إلى نوفوسيبيرسك في روسيا على تكبيل راكبة بالمقعد لحين هبوطها بعد تسببها في إزعاج الركاب الآخرين وتبين أنها تحت تأثير المخدرات.

ووقعت الحادثة بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة عندما بدأت السيدة البالغة من العمر 39 عاما في التجول داخل الطائرة وإزعاج الركاب الآخرين وخلع ملابسها. وعلى خلفية عدم انصياعها لتحذيرات طاقم الطائرة قام طاقم الطائرة والركاب الآخرين بتكبيلها في مقعد الطائرة باستخدام الحبال. وعقب هبوط الطائرة قامت قوات الأمن باعتقال الراكبة.

وفي بيان حول الواقعة أفادت وزارة الداخلية الروسية أن إحدى راكابات الطائرة غادرت مقعدها بعد 15 دقيقة من إقلاع الرحلة وبدأت التجول داخل الطائرة بشكل عشوائي. وأضاف البيان أن السيدة بدأت لاحقا في خلع ملابسها ولم تستمع لتحذيرات طاقم الطائرة مشيرا إلى اعتقال قوات الأمن لها عقب هبوط الطائرة.