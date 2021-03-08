أنقرة (زمان التركية)- زعم فريق يُجري بحثًا في وكالة ناسا أن الحياة على الأرض ستختفي في غضون مليار سنة بسبب زيادة الإشعاع الشمسي.

فريق من الباحثين قال إنه بمرور الوقت ستستهلك الشمس الأكسجين الموجود على الأرض، مما يجعل الكوكب غير صالح للسكن.

تصبح الأرض مؤكسجة بسبب أشعة الشمس ومع ذلك، فإن هذه العملية البطيئة للغاية لا تؤثر على الحياة اليومية.

وقال كازومي أوزاكي من فريق البحث الأرض أصبحت كوكبًا غنيًا بالأكسجين منذ حوالي 2.5 مليار سنة.

وأضاف أن هناك مليار سنة على انتهاء الأكسجين، لكن أكبر تهديد للبشرية هو الاحتباس الحراري والتغير المناخي الذي يسببه. موضحا أن العالم أدفأ بمقدار 1.5 درجة من عصر ما قبل الصناعة.

وقال أوزاكي إن “تأثير الإجراءات قصيرة المدى التي أحدثتها إجراءات فيروس كورونا فقدت تأثيرها وعادت انبعاثات الكربون إلى فترات ما قبل الوباء”.