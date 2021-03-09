أنقرة (زمان التركية) – فاز نادي أيتاميز ألانيا سبور على نظيره طرابزون سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الممتاز.

وتعد هذه الهزيمة الثانية المتتالية لنادي طرابزون سبور على ملعبه.

استهل لاعب نادي ألانيا سبور، مصطفى باكتماك، التسجيل في الدقيقة السادسة والستين من عمر المباراة، وعزز ديفيدسون تقدم ناديه بهدف ثاني في الدقيقة الثالثة والسبعين. وأحرز لاعب طرابزون سبور، باكاستاس، هدف ناديه الوحيد في الدقيقة الثمانين.

وعاود لاعب نادي ألانيا سبور التسجيل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بهدف ثالث لناديه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ألانيا سبور إلى 46 نقطة ليحتل المرتبة الخامسة، بينما ظل رصيد طرابزون سبور عند 51 نقطة بعد هزيمتين متتاليتين على ملعبه.