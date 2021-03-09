أنقرة (زمان التركية) – واصل الدولار الارتفاع عقب استقالة رئيس بورصة إسطنبول محمد هاكان عطا الله من رئاسة بورصة إسطنبول مسجلا 7.68 ليرة بعدما كان يبلغ 7.57 ليرة، كما ارتفع اليورو من 8.97 ليرة على 9.10 ليرة.

وجاء ارتفاع الدولار عقب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية مرة أخرى، فخلال الأسبوع الماضي سجل الدولار أعلى سعر له خلال العام الجاري متجاوزا 7.50 ليرة. وبعد بلوغه 7.59 ليرة اختتم الدولار تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 7.53 ليرة.

وخلال اليوم الأول من الأسبوع الجاري تراوح سعر الدولار بين 7.53 و7.55 ليرة، من ثم ارتفع في منتصف يوم أمس إلى 7.68 ليرة في أعقاب استقالة هاكان عطه الله. ولاحقا سجل الدولار تراجعا محدودا لينخفض إلى 7.65 ليرة.

وعقب ساعات من استقالة رئيس بورصة إسطنبول، أعلن رئيس صندوق الثروة السيادي في تركيا، ظفر سونماز، استقالته أيضا من منصبه.

وسجل اليورو أداء مشابها أمام الليرة، حيث ارتفع إلى 9 ليرات من ثم واصل الارتفاع متجاوزا 9.10 ليرة.

وعلى الصعيد الآخر فقد مؤشر بورصة إسطنبول في منتصف يوم أمس الأرباح التي حققها عقب بدء التعاملات، واعتبارا من منتصف اليوم سجل مؤشر بورصة إسطنبول 1.441 نقطة وهي المستويات التي اختتم بها تعاملات يوم الجمعة الماضية.

وكان مؤشر بورصة إسطنبول قد ارتفع إلى 1.553 خلال تعاملات يوم أمس.

وفي السياق نفس سجل سعر مبادلة مخاطر الائتمان الخاص بتركيا أعلى مستوياته خلال عام 2021 الجاري بفعل مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة الذي ارتفع عقب ارتفاع فوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وكانت فوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات قد عاودت الارتفاع مجددا يوم الإثنين الماضي بزيادة بلغت نحو 1.60 في المئة ما دفع سعر الدولار أمام الليرة إلى الارتفاع بنحو 1.5 في المئة.

الدولار كان قد اختتم تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة نحو 1.54 في المئة ليستهل تعاملات يوم الإثنين عند مستوى 7.53 ليرة، من ثم ارتفع إلى 7.64 ليرة في تمام الساعة 14:15 بتوقيت تركيا.

هذا وارتفع سعر مبادلة مخاطر الائتمان بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة ليسجل أعلى مستوياته خلال عام 2021 الحالي ببلوغه 338 نقطة.