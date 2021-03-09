أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس صندوق الثروة السيادي في تركيا، ظفر سونماز، استقالته من منصبه وذلك عقب ساعات من استقالة رئيس بورصة إسطنبول.

وصدر قار بتعيين أرضا أرموت رئيسا لصندوق الثروة السيادية التركي خلفا لسونماز، حيث يضم الصندوق نحو 20 مؤسسة وهيئة حكومية.

وكان أرموت قد استقال من عضوية مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020 ليعود إلى الصندوق مجددا بعد أربعة أشهر، لكن هذه المرة رئيسا للصندوق.

وكالة بلومبيرج قالت إن استقالة سونماز فاقمت الأزمة القائمة بالمؤسسات الاقتصادية المحورية عقب استقالة محمد هاكان أتيلا رئيس بلورصة إسطنبول أمس مشيرة إلى امتناع وزارة الخزانة والمالية عن التعليق على الأمر.

وجاء خبر استقالة سونماز عقب إعلان أتيلا استقالته من رئاسة بورصة إسطنبول. وكان كلاهما قد تم تعيينه بقرار من وزير المالية برات ألبيرق، صهر أردوغان، الذي استقال بشكل مفاجئ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

هذا وتسببت استقالة ألبيراق في تغييرات محدودة في المسؤولين الأتراك، غير أن الاستقالتين الأخيرتين تشير إلى سلسلة جديدة من التغييرات بالمناصب العليا داخل المؤسسات المالية المهمة.

يشار إلى أن صندوق الثروة السيادي الذي أسسه الرئيس رجب أردوغان عقب انقلاب 2016 لرقابة ديوان المحاسبات التركي، وهو قرار أثار جدلاً سياسيًّا، ويتولى أردوغان رئاسة الصندوق، وعين صهره وزير المالية نائبا له.