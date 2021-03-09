أنقرة (زمان التركية) – تشكل النساء 39.5 في المئة من العاملين بقطاع الزراعة المقدر عددهم بـ4 ملايين و515 ألف شخص، فيما لا تحصل الغالبية العظمى من المزارعات على تأمين ضمان اجتماعي.

رئيس اتحاد الغرف الزراعية التركي، شمسي بيراكتار، أدلى بتصريحات بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق الثامن من مارس/ آذار ذكر خلالها أن النساء المزارعات يعملن 16-17 ساعة يوميا كي يتمكنوا من إنهاء جميع الأعمال، قائلا: “إنهن يستحقنَ تمييزا إيجابيا، فلولا النساء المزارعات لجاعت تركيا”.

وأضاف بيراكتار أن واحدة من كل خمس نساء في تركيا يعملن بالزراعة وأن مليون و367 ألف سيدة من بين مليون و782 ألف سيدة يعملن في بدون أجر ثابت بينما تعمل 209 ألف منهن لحسابهم الخاص وتعمل 201 ألف منهم مقابل راتب ثابت أو مقابل أجر يومي.

وذكر بيراكتار أن 94.1 في المئة من النساء العاملات في الزراعة أي ما يعادل مليون و677 ألف سيدة يعملن بدون تأمين وأنهن يحصلن على الخدمات الصحية عبر أزواجهن عوضا عن الحصول على تأمين خاص لهن نظرا لمواجهتهن صعوبة في سداد الأقساط.

هذا وأكد بيراكتار على وجود حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم انضمام

المزارعات إلى منظومة الضمان الاجتماعي.