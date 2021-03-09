أنقرة (زمان التركية)- تعرض الصحفي التركي المعارض، لفانت جولتاكين، للاعتداء من قبل 25 شخصا أمام مقر قناة “هالق تي في” التركية، وقال منتقدا إنه يرفض تحول تركيا إلى دولة “مافيا”.

جولتاكين الذي أوضح أنه كان ذاهبا للقناة من أجل المشاركة في أحد البرامج، قال على تويتر: لقد تعرضت للهجوم من قبل مجموعة من 25 شخصًا أمام القناة، أنا بخير الآن.

جولتاكين قال: تلقيت العديد من التهديدات من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتي المعارضة. نواب رئيس حزب الحركة القومية شركاء النظام الحاكم، كانوا يوجهون إلى التهديدات والشتائم والإهانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد جولتاكين أن أنسب وصف للمعتدين عليه هو “قطاع الطرق”، مشيرا أن “25 شخصًا يهاجمون شخصًا واحدًا في نفس الوقت ليس شجاعة بل جبن. آمل أن يشعروا دائمًا بهذا الإحراج عندما ينظرون في المرآة”.

وتابع جولتاكين: “هذا وضع مزعج للغاية بالنسبة لتركيا. الصحفيون لا يتمتعون بسلامة الحياة، والسياسيون لا يتمتعون بسلامة الحياة. هذا ليست دولة مافيا، بل هي بلد يجب أن يكون فيه نظام قانوني ودولة. الدولة موجودة لمنح هؤلاء اللصوص تأديبًا ولكن للأسف الدولة تراقب. ربما لن يستسلموا، سيستمرون على هذا النحو”.