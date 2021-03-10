انقرة (زمان التركية) –كشفت بيانات رسمية عن تزايد طلبات ترخيص الأسلحة لعام 2020، ووقوع أكثر من 5 آلاف محاولة انتحار، وما يزيد عن 6 ألاف محاولة اختطاف.

وكشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة لقوات الدرك بوزارة الداخلية عن 17 ألف و751 طلب ترخيص سلاح فردي في عام 2020 بزيادة نحو 34 مقارنة بعام 2019 الذي كان فيه الرقم 13 ألف و206 طلب ترخيص سلاح.

وحول الجرائم التي شهدها العام الماضي، في المنطقة الخاضعة لتصرف قوات الدرك، تم الكشف أيضا عن اختفاء 6 آلاف و382 شخص.

كما تم نشر إحصاءات لأول مرة حول وقائع الانتحار، حيث كشف عن انتحار 1023 مواطنا خلال عام 2020 الماضي، بينما كانت هناك 5593 محاولة انتحار.

وشهدت المنطقة الخاضعة لتصرف قوات الدرك 3116 وفاة مثيرة للشبهات.

وأشار جزء التقرير الخاص بجرائم البيئة إلى زيادة بنحو 816 في المئة في جرائم البيئة خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق له.

وخلال عام 2019 وقعت 19 ألف و61 جريمة بيئية، بينما ارتفع هذا الرقم خلال عام 2020 الماضي إلى 174 ألف و646 جريمة بيئية، وخلال العام ذاته شهدت المنطقة الخاضعة لتصرف قوات الدرك 389 حريق بمنطقة غابات، بينما تراجعت هذه النسبة في عام 2020 بنحو 26 في المئة لتسجل 286 حريقا.