أنقرة (زمان التركية)- أثار طابع بريد تذكاري أصدرته حكومة إقليم كردستان العراق بمناسبة زيارة البابا فرنسيس إلى أربيل، رد فعل منزعج قبل تركيا.

الطابع البريدي التذكاري تضمن العديد من الولايات التركية ذات الغالبية الكردية مثل هاتاي وسيواس وأرضروم وكارس وهي ضمن المدن التي تشير إليها خريطة كردستان الكبرى حسب تصور الأكراد لدولتهم المستقبلية.

تصميم الطابع البريدي يضم الولايات التركية ذات الغالبية الكردية ضمن خريطة “كردستان الكبرى” يتوسطها صورة البابا.



أجرى البابا فرنسيس الزعيم الروحي للكاثوليك بزيارة تاريخية للعراق الأسبوع الماضي. كما ذهب فرانسيس، الذي كان أول بابا يذهب إلى العراق، إلى أربيل، عاصمة حكومة إقليم كردستان العراق.

والتقى البابا فرنسيس، الذي أقام قداسًا حضره 10 آلاف شخص بمشاركة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني ومسؤولين آخرين قبل القداس.

كما تم خلال الاجتماع تقديم 6 طوابع بريد تذكارية مختلفة أصدرتها حكومة إقليم كردستان العراق بمناسبة زيارة البابا.

وعلق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك على الواقعة، حيث أكد أنها ما ظهر على الخريطة أكاذيب خاطئة، ويولد العداء لتركيا.

يذكر أن إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي أجرى في 2017 استفتاء للانفصال عن العراق، كانت تركيا من أبرز الدول التي أجهضته إذ فرضت على الإقليم بجنب إيران والحكومة المركزية في بغداد حصارا شاملا وأغلقت جميع المنافذ البرية والجوية مع أكراد العراق، إلى أن أعلن زعيم الإقليم السابق مسعود بارازاني تراجعه واستقالته من منصب رئيس الإقليم.