أنقرة (زمان التركية)- حقق اللاعب الألماني ذو الأصول التركية، إيلكاي جوندوغان، إنجازا مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث أصبح أول لاعب يحرز 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2021.

واجه أمس الأربعاء، مانشستر سيتي ساوثامبتون ضمن فاعليات الأسبوع 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز. فاز مانشستر سيتي بنتيجة 5-2.

وسجل أهداف مانشستر سيتي، كيفين دي بروين في الدقائق “15، 59″، و رياض محرز في الدقائق “40، 55″، و إيلكاي جوندوغان في الدقيقة 48.

أما هدفي ساوثهامبتون جاءوا عن طريق جيمس وارد بروز في الدقيقة 25 (ركلة جزاء) وتشي آدامز في الدقيقة 56.

وبهدف أمس يكون جوندوغان أحرز هدفه الثاني عشر مع مانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم.

يعد جوندوغان أول لاعب يصل إلى 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2021. وأصبح بذلك رابع لاعب يسجل 10 أهداف وأكثر في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا بعد روبرت ليفاندوفسكي (14) وليونيل ميسي (12) وأندريه سيلفا (10) في عام 2021.