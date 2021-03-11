أنقرة (زمان التركية)- قال تيموثي كالداس زميل معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط إنه رغم الخلافات السياسية بين مصر وتركيا على مدار السنوات الماضية، إلا أن العلاقات التجارية لم تشهد تراجعا بينهما، وبالتالي يمكن أن تذيب البراغماتية الثلوج بينهما.

وذكر الكاتب في مقاله أن هناك مبادرات تركية للتصالح مع مصر، والتي من بينها تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، الذي قال “يمكن فتح صفحة جديدة في علاقتنا مع مصر ودول الخليج من أجل المساعدة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين”.

وأضاف الكاتب أن مصر حتى الآن لم ترد علنا على مبادرات تركيا، وبالتالي سيكون من السابق لأوانه توقع عناق دافئ بين البلدين، ذلك أن الواقع أكثر تعقيدا لأن التوترات بينهما كانت تحد منها دائما المصالح المادية.

يتابع الكاتب: “لكن المراقبين في القاهرة يرون أيضا علامات على ذوبان الجليد مع تركيا بشأن ليبيا، حيث كان البلدان على طرفي نقيض من الحرب الأهلية، ويشيرون إلى الاستقبال الحار من قِبَل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد الدبيبة، المقرب من أنقرة”.

واختتم كالداس مقاله قائلا ” كلا البلدين سيستفيدان من حل وسط بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث إن احتياطيات تركيا من العملة الصعبة انخفضت بشكل حاد، واضطرت مصر العام الماضي إلى العودة إلى صندوق النقد الدولي من أجل عمليات إنقاذ إضافية”.