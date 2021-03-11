واشنطن (زمان التركية) – اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تركيا بمخالفة القانون الدولي والتزامات حلف شمال الأطلسي “ناتو” في شرق البحر المتوسط خلال نزاعها مع اليونان العام الماضي بشأن الحدود البحرية.

أفاد بلينكين في كلمة له يوم الأربعاء في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أنه يجب على تركيا تسوية الخلافات الثنائية سلميا ودبلوماسيا وليس عسكريا ومن خلال الأعمال الاستفزازية.

وأضاف بلينكين: “لقد انتقدنا بعض الإجراءات، بما في ذلك خطوات تركيا التي تنتهك القانون الدولي والتزامات الناتو، وأعمالها الاستفزازية ضد اليونان وانتهاكاتها للمجال الجوي”، مُرحبًا في الوقت ذاته باستئناف الاتصالات الدبلوماسية بين أثينا وأنقرة لحل خلافاتهما.

وقال بلينكين إن إعادة فتح قنوات تركيا مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بطريقة أكثر إنتاجية ساعد في تخفيف التوترات، وأردف: “الولايات المتحدة تتابع بقلق الوضع في شرق البحر المتوسط، لذا يتعين على واشنطن أن تلعب دورًا نشطًا في المساعدة على تشجيع الاستقرار هناك”.

وكانت الخارجية التركية أعلنت أمس أنها ستحضر جولة ثانية من المحادثات في أثينا يومي 16 و17 مارس الجاري. وياتي ذلك قبيل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي هذا الشهر.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في ديسمبر عقوبات على الأفراد المتورطين في أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط، لكنه لم يصل إلى حد استهداف الاقتصاد التركي أو قيادة البلاد بشكل مباشر.