أنقرة (زمان التركية)- التقى وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، بنظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن اللقاء يوم الأربعاء استمر ما يقرب من نصف ساعة. وتناول الملف السوري والتحضيرات للاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تركيا وقطر وروسيا، المقرر له اليوم الخميس.

وزير الخارجية التركي وصل قطر أمس الأربعاء وسيغادرها اليوم.

وفي 9 فبراير الماضي، بدأ جاويش أوغلو، جولة خليجية شملت الكويت وعُمان وقطر، وهي الأولى منذ إعلان اتفاق المصالحة الخليجية، في 5 يناير 2021.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي ضمن جولة إقليمية تشمل الإمارات والسعودية وقطر.

وفي الوقت الحالي يتواجد زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان، وديبورا لايونز مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان.

ومن جهة أخرى يخطط وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، لنقل مباحثات السلام الأفغانية المتوقفة حاليا من قطر إلى تركيا، لعدم إحراز أي تقدم فيها منذ انطلاقها في الدوحة أواخر العام الماضي.