نيويورك (زمان التركية) – أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم تركيا من أجل تطبيق خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مؤخرا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، في أول تعليق أممي على الخطة التي أعلنها أردوغان في 2 مارس الحالي.

وقالت ثروسيل لوكالة “الأناضول” إن “خطة العمل تمثل تعهدا متجددا من الحكومة لتطوير وضع حقوق الإنسان في تركيا”.

ولفتت إلى عدم مشاركة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عملية إعداد الخطة.

وأضافت “يتعين قراءة خطة العمل بما يتماشى مع تعهدات والتزامات تركيا في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي والتحرك وفق ذلك”.

وتابعت “نجدد استعدادنا لدعم حماية تركيا للمعايير الدولية، بما في ذلك تنفيذ هذه الخطة والإصلاحات القضائية الأخرى بشكل فاعل”.

في 2 مارس الجاري، أكد الرئيس التركي، أن خطة عمل حقوق الإنسان المعدة من قبل وزارة العدل التركية، ستطبق في غضون عامين، مبينا أنها مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح.