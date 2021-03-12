القاهرة (زمان التركية) – أعلن نادي الزمالك المصري، رسميا، التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وأصدر الزمالك مساء الخميس بيانا رسميا أعلن فيه فسخ عقد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو البالغ 62 عاما.

كما أعلن نادي التعاون السعودي رحيل الفرنسي كارتيرون الذي كان يتولى منصب المدير الفني للفريق، بعد أن اتفق الثنائي على فسخ التعاقد بالتراضي عقب لقاء السكري الأربعاء في الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيعود كارتيرون البالغ 50 عاما مرة أخرى إلى قيادة الزمالك بعد الرحيل عنهم خلال العام الماضي، وسط هجوم كبير من جماهير الأبيض قبل أيام من نهائي إفريقيا.

وقاد المدرب الفرنسي الزمالك في 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020، وفاز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات.