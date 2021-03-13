أنقرة (زمان التركية)- دعا زعيم حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، الرئيس، رجب أردوغان، لبيع الطائرات الرئاسية أولا قبل حديثه عن الترشيد وعدم الإسراف.

الرئيس أردوغان أعلن عن إصلاحات في القانون والاقتصاد، مشيرا إلى أنه سيحد من شراء المركبات العامة، بغرض الترشيد.

وكان الرد قاسيا من قبل داود أوغلو، الذي قال: نصيحتي لك هي أن تفعل شيئين قبل الحديث للشعب حول ترشيد شراء المركبات العامة، أولا أن تبيع طائراتك الخاصة التي يساوي ثمنها عشرات وأحيانًا مئات المركبات. ثانيا: عندما تذهب إلى صلاة الجمعة أو التطعيم لا تأخذ أكثر من مركبتين أو ثلاث، وليس عشرات المركبات. إذا نفذت أنت هذا أولاً، سيستمع الآخرون إليك.

كما انتقد داود أوغلو تصريحات أردوغان التي قال خلالها “سنتخذ الإجراءات اللازمة لخفض الديون بالنقد الأجنبي”. وتساءل داود أوغلو قائلا: ألم يقل زوج ابنتك عندما كان وزيرا للخزينة والمالية، لماذا تنشغلون بالعملة الأجنبية، لماذا تهتمون بالعملة الأجنبية؟ ألم يكن هو الذي قال ذلك؟

وعن تصريحات أردوغان التي قال خلالها “سنؤسس لجنة استقرار الأسعار”، أوضح داود أوغلو أن الأزمة ليست في اللجنة بل في عقل أردوغان نفسه وجهله الاقتصادي، متابعا: “إذا كان هذا ضروريا، فلماذا لم تنشئ وتدير لجنة استقرار الأسعار من قبل؟ تقول الآن حزمة الإصلاح الاقتصادي. لا اقتصاد ولا إصلاحات ولا حزمة”.