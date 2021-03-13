أنقرة (زمان التركية)ــ جذب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا، حيث عثر صيادون على ما يشبه الكنز، إذ وجدوا حاوية ضخمة مفقودة في عرض البحر.

جذب الفيديو الذي لا يُعرف متى وأين تم تصويره انتباه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكن البحارة من سحب الحاوية بأدوات وحبال نحو سفينتهم ومن ثم عمل ثقب لاستكشاف ما فيها.

المفاجأة أن الصيادون عثروا بداخل الحاوية الضخمة في عرض البحر على أجهزة آيفون 12 التي يقدر ثمن الجهاز الواحد منها على الأقل بـ 1000 دولار.

لا توجد أي معلومات واضحة حول الفيديو الذي بدأ بالانتشار كالنار في الهشيم. ولم تدلى شركة أبل ببيان حول هذا الموضوع حتى الآن.

ويُعتقد أن هذه الحاوية قد سقطت في البحر أثناء العاصفة وعثر عليها الصيادون.