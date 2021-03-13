أثينا (زمان التركية)ــ نفذت اليونان وقبرص، مناورات عسكرية مشتركة مع إسرائيل حلفاء شرق المتوسط فيما يشير بشكل واضح إلى تزايد التعاون بين الدول الثلاثة التي جمع فيما بينها توتر العلاقات مع تركيا.

الجيش الإسرائيلي قال الجمعة إن مناورة “نوبل دينا”، التي قادتها إسرائيل وضمت أيضا فرنسا، شملت “إجراءات مكافحة الغواصات، وسيناريوهات البحث والإنقاذ، وسيناريو يحاكي معركة بين السفن”. واختتمت التدريبات يوم الخميس.

قال الأدميرال إيال هاريل، رئيس العمليات البحرية الإسرائيلية، “خلال الأسبوع الماضي، قادت البحرية تدريبات واسعة النطاق نفذت فيها قدرات في الحرب تحت الماء، والبحث والإنقاذ، ومرافقة القوافل، والقتال السطحي”. وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أن “هذه التدريبات لها أهمية قصوى في تعزيز علاقة البحرية بالأساطيل الأجنبية التي تشترك في المصالح”.

يأتي التقارب بين الدول الثلاثة المطلة على شرق البحر الأبيض المتوسط بينما تعيش تركيا حالة عزلة.

اتخذت إسرائيل واليونان وقبرص عددًا من الخطوات في الأشهر الأخيرة لتوطيد العلاقات، بما في ذلك خطط متقدمة لبناء كابل كهربائي تحت البحر بقدرة 2000 ميغاوات وخط أنابيب للغاز بطول 1900 كيلومتر (1300 ميل) تحت البحر. اجتمع وزراء دفاع الدول الثلاث في نوفمبر واتفقوا على زيادة التعاون العسكري.

دخلت اليونان وقبرص في نزاع مع تركيا، التي أرسلت سفنا للتنقيب عن الغاز إلى البحر منطقة تطالب بها اليونان وسفن تنقيب في منطقة تطالب قبرص فيها بحقوق حصرية. ودفع التوتر اليونان وتركيا، حلفاء الناتو، إلى فتح باب الصراع العام الماضي، لكن التوترات خفت منذ ذلك الحين.

كانت إسرائيل وتركيا حليفين مقربين، لكن كان هناك خلاف كبير في عام 2010 ، عندما قتل 10 مواطنين أتراك على يد القوات الإسرائيلية عندما حاول أسطول بقيادة تركيا كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

اتفق البلدان على مصالحة توسطت فيه الولايات المتحدة في عام 2016، لكن العلاقات انهارت بعد ذلك بعامين بسبب قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

يصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه على أنه بطل القضية الفلسطينية وقد قدم الدعم السياسي لحركة حماس، الجماعة الإسلامية المسلحة التي تولت السلطة في عام 2007. ويقيم عدد من قادة حماس في تركيا، والتقى أردوغان مع القائد الأعلى للتنظيم، إسماعيل هنية، في كانون الأول / ديسمبر 2019.

تنظر إسرائيل والدول الغربية إلى حماس على أنها جماعة إرهابية. وتعتبرها تركيا جهة سياسية شرعية لأنها فازت في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية عام 2006 وتنفي تقديم أي مساعدة للجناح المسلح للحركة.