أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات في تركيا تحقيقا ضد مواطن تركي بعد أن سأل عن موعد إنشاء طريق وتوصيل المياه إلى منطقته.

المدرس نور الله شين سأل عمدة البلدية المنتمي لحزب العدالة والتنمية زكي أيغون لماذا لم يفي بوعده بشأن توصيل الخدمات لمنطقة تشينارلي في ولاية قوجه.

المدرس طرح سؤاله عبر الإنترنت في تعليق على بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقا لتقرير وكالة أستكوس نيور انضم رئيس بلدية درينج زكي أيغون إلى بث مباشر لقناة تلفزيونية محلية ليجيب على الأسئلة المرسلة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سأل مدرس الرياضة في مدرسة كورفيز أورهان غازي الثانوية نور الله شين زكي أيغون عبر تويتر عن الطريق إلى حي جينارلي كارابي الغير ممهد والمياه المقطوعة منذ سنوات ومتى سيتم حل هذه المشاكل.

المعلم نور الله شين فوجئ بفتح تحقيق إداري معه بعد طرح هذا السؤال على زكي أيغون.

و قال نور الله شين “منطقة تشينارلي كارابي ليس فيها طريق ولا مياه منذ سنوات. هذا في الواقع عيب بالنسبة لتركيا. لقد كنا نكافح منذ فترة طويلة لإيجاد الطريق هنا وإحضار المياه. جاء السيد زكي أيغون إلى منطقتنا وتحدث إلى المواطنين وقدم بعض الوعود قبل الانتخابات. لكن وعده لنا لم يتم الوفاء به. عندما رأيته في برنامج تلفزيوني، طرحت سؤالاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لقد طرحت السؤال عدة مرات من خلال نسخه ولصقه ليراه المشرف. لم يكن لدي أي أهداف سياسية. كان هدفي هو في الحصول على حقوقنا الإنسانية. لكنني مندهش من النتيجة التي وصلت إليها. لقد أدليت بتصريح لمفتشي التعليم الوطني الذين حضروا يوم الثلاثاء الماضي. أنا لا أندم على ما فعلته. لكن هل أنا خائف الآن نعم أنا خائف لكنني أثق بالله عز وجل”.