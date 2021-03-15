أنقرة (زمان التركية) – أعلنت المخابرات التركية القبض على إبراهيم بابات، أحد قادة وحدات حماية الشعب الكردية، ونقله إلى تركيا خلال عملية أطلقت عليها “نقطة” شنتها داخل سوريا.

وقالت المخابرات التركية إنه استنادا إلى اعترافات بابات عثر بالتعاون مع فصائل “الجيش السوري الحر” على العديد من المتفجرات اليدوية الصنع والألغام والمتفجرات الكهربائية الخاصة بالتنظيم التي سبق وأن أعدها لاستخدامها في أنشطته.

ووفق ما نقلت وسائل الإعلام التركية بابات كشف خلال استجوابه عن “مخططات لشن هجمات على القواعد والوحدات العسكرية التابعة للجيش التركي على الخط الحدودي مع سوريا”.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي تشكل في تركيا وينشط ايضا في العراق وإيران وسوريا.

ووفق تقارير تركية بابات انضم لصفوف وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي تحظى بدعم أمريكي في عام 2011 بمنطقة جزرة جنوب تركيا من ثم بدأ نشاطه بالمناطق الريفية في منطقة حفتانين بشمال العراق. وبعد فترة من الوقت مكث في منطقة الزاب في كركوك من ثم انتقل إلى سوريا في عام 2017 وتولى منصب قائد لواء التنظيم.